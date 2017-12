Capodanno a Genova ecco gli eventi

Genova. Le proposte per attendere in città il nuovo anno sono per tutti i gusti: per gli amanti della musica, 101 violoncelli per Genova: la città sarà letteralmente invasa da musicisti provenienti ogni parte d’Europa che suoneranno per le strade e le piazze della città. Le incursioni musicali inizieranno già il 29 dicembre, fino ad arrivare alla notte di Capodanno, per un grandissimo concerto aperto alla città in piazza Matteotti: il repertorio spazierà dal Seicento fino ai nostri giorni, dalla musica classica alla musica rock.

Dopo il concerto, l’ormai celebre videomapping sulla facciata di Palazzo Ducale, con i quadri della mostra Dagli Impressionisti a Picasso. I capolavori del Detroit Institute of Arts, che resterà straordinariamente aperta fino alle 2 del mattino.

Al Porto Antico, sotto il tendone allestito in piazzale Mandraccio per il festival Circumnavigando, andrà in scena alle 22 lo spettacolo L’Effet Escargot, della compagnia Kadavresky: un susseguirsi di gag burlesche, giocoleria e acrobazie. Dalle 23.15 si attenderà insieme la mezzanotte con la magia del Circo delle bolle in su: uno spettacolo di danza e circo con le bolle di sapone come protagoniste. In calata Falcone Borsellino musica e intrattenimento, revival anni 70-80 per le famiglie e musica dance per i più giovani. Dalle 22.30 spettacolo live “La vie en Rock” di Davide Locatelli e dopo il brindisi di mezzanotte spazio a un dj set molto scenografico.

Per la prima volta l’Acquario di Genova offrirà al pubblico la possibilità di trascorrere la notte di San Silvestro nella sua atmosfera incantata, con una visita serale in esclusiva, il cenone nel padiglione cetacei in compagnia dei delfini, uno speciale dopocena e il brindisi di mezzanotte. L’evento è su prenotazione, fino a esaurimento posti. Per maggiori informazioni consultare il programma.

Chi invece preferisce attendere la mezzanotte a teatro (a pagamento) troverà tantissime proposte.

Al Politeama Genovese, Lastriconto a-a reversa, con Maurizio Lastrico; al Teatro della Tosse UBU Cabaret, uno spettacolo di Emanuele Luzzati con gli artisti del Teatro della Tosse; al Teatro Stabile – alla Corte L’uomo, la bestia e la virtù, di Luigi Pirandello con Geppy Gleijesess, Marco Messeri e Marianella Bargilli; al Teatro Govi Chi ride a Capodanno… Leva il medico di torno.

Come ogni anno, le vie e le piazze del centro saranno animate dalle iniziative dei Civ (Centri Integrati di Via) e dei Municipi.