Camogli, festa sociale del volontariato

Camogli. Tre giorni di festa a Camogli da venerdì 7 a domenica 9 agosto. Ad animare la zona di via Garibaldi e piazza Colombo i volontari della croce verde camogliese.

Il programma:

Venerdì ore 19 apertura stand gastronomici. Ore 21 musica in spiaggia – ballo e animazione con “Login music”.

Sabato ore 12 e 19.30 apertura stand gastronomici. Ore 17 inaugurazione del nuovo mezzo di soccorso. Ore 21 musica in spiaggia – ballo e animazione con gruppo musicale ” Fizztrio”.

Domenica ore 12 e 19 apertura stand gastronomico. Ore 21 musica in spiaggia – ballo e animazione con il gruppo “The wanted Country line dance”.