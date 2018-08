Camille Bertault con “Pas de geant” al Gezmataz Festival

Il titolo dell’album oltre ad essere un omaggio, è già una dichiarazione di intenti: Pas de Géant è infatti la traduzione letterale di Giant Steps, leggendario standard di John Coltrane del 1959.

Nell’album Pas de Géant Camille Bertault trasforma il virtuosismo del sassofono di Coltrane in un’esibizione vocale fenomenale e liberatoria, incantandoci con la stupefacente canzone Là où tu vas, strutturata su un testo colto e spiritoso, semplice e allo stesso tempo provocatorio.

Il potenziale canoro di Camille, dallo stile dolce, libero e sfrenato, porta con sé note di freschezza nell’universo del jazz in un modo del tutto accattivante: il suo è infatti uno stile musicale personalissimo fatto di ritmi e note frizzanti, ma soprattutto di parole che, come charades, si riflettono nei suoi testi scanzonati. La passione musicale di Camille si staglia nota per nota sullo sfondo della sua profonda cultura classica e jazz.

“Volevo un disco che riflettesse me stessa, non solo un genere musicale.” La complessità dello stile di Camille Bertault è dovuta alla diversità degli interessi ed attitudini, non necessariamente legati alla musica, che hanno segnato la sua vita artistica.

Venerdì 20 luglio ore 21:30

Piazza delle Feste (Porto Antico)

Camille Bertault – Pas de geant

I concerti di Bill Frisell del 19 luglio e Camille Bertault del 20 luglio sono prime nazionali. Quello di Maria Joao il 21 è un’esclusiva italiana mentre il concerto Sound Landing del 22 luglio un’anteprima assoluta di produzione dell’associazione Gezmataz.

