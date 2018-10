“Cambiamenti” – XVI Festival della Scienza

Il Festival della Scienza rinnova l’appuntamento a Genova dal 25 ottobre al 4 novembre: undici giorni di conferenze, laboratori, mostre, spettacoli ed eventi speciali dedicati a visitatori di ogni fascia d’età e livello di conoscenza, con un nuovo tema portante: “Cambiamenti”. La scienza ci insegna che il cambiamento è inevitabile e inarrestabile, ma che può anche essere determinato dalle nostre scelte. In quest’ottica il binomio scienza – tecnologia s’impone sempre più come veicolo essenziale di cambiamento e innovazione.

Al Festival si parlerà di big science, ma anche di come la scienza può e deve contribuire a cambiare e favorire i rapporti tra le diverse culture. Tra gli argomenti centrali dell’edizione 2018 anche le nuove frontiere della medicina, i cambiamenti climatici e la sostenibilità globale. Uno spazio speciale sarà dedicato alla tecnologia, intesa come driver fondamentale per il cambiamento e il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità.

La sedicesima edizione del Festival della Scienza rinnova ancora una volta la tradizione del Paese ospite. Quest’anno, ad accettare l’invito è Israele, con cui l’Italia ha una proficua collaborazione nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico e che, per motivi storici e geografici, ha fatto del cambiamento la sua ragione di esistere, emergendo nel panorama della scienza e dell’innovazione tecnologica mondiale.

Il programma degli eventi è pubblicato online a questo indirizzo: www.festivalscienza.it/contents/instance2/static/programma_18_LR.pdf