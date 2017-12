Calcio, basket e beach volley al Porto Antico con Mi Games

Genova. La manifestazione multi-sport Mi Games torna in Porto Antico, dopo il successo ottenuto la scorsa edizione.

Mi Games, nato nel 2014, è un evento di sport di strada che comprende diverse discipline: calcio, basket e beach-volley.

Coinvolge ragazzi dai 14 ai 30 anni. Il claim “Live The City, Live the Sport” racchiude l’idea di come si possa fare sport e, insieme, vivere la città.

Il format dei tornei è dinamico: le partite sono brevi e si susseguono impegnando le squadre un solo giorno alla settimana. Durante la giornata conclusiva di ogni tappa, i migliori si contendono la vittoria finale. Appuntamento dalle 18.30 alle 23. L’iscrizione è a pagamento. Guardare non costa nulla.

Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare il sito.