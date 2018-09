“Buio Pesto per Genova” all’RDS Stadium

Anche quest’anno i Buio Pesto chiudono il loro tour estivo con un grande concerto benefico, ospitato per l’ottavo anno alll’RDS Stadium. I proventi al netto di ogni spesa sarebbero stati devoluti come di consueto al progetto “Ambulanza Verde” ma a seguito del crollo del ponte Morandi i Buio Pesto hanno deciso di devolvere l’incasso alla Croce Rossa, che stabilirà dove indirizzarlo a seconda delle necessità anche di tutti coloro che sono stati coinvolti nella terribile tragedia del 14 agosto.

La manifestazione è patrocinata da Comune di Genova, Regione Liguria e S.I.A.E. Quest’ultima, come già fece in occasione dell’alluvione del 2014, effettuerà una donazione autonoma (con destinazione ancora da stabilire) e presenzierà al concerto per annunciarne i dettagli.

Infine sarà importante l’appoggio della Nazionale Italiana Cantanti, che proprio a Genova il 30 maggio scorso ha effettuato la 27esima Partita del Cuore. La NIC sosterrà la causa promozionalmente e convoglierà le donazioni all’istituto bancario Credit Agricole, che farà da punto di raccolta centrale per tutte le donazioni.

Sono previsti alcuni ospiti a sorpresa e Regione Liguria consegnerà ai Buio Pesto il Disco di Platino alla Carriera per le 100mila copie vendute dei loro dischi dal 1990 ad oggi.

I biglietti costano € 12 cadauno (gratis i bambini fino a 6 anni) e possono essere acquistati con le seguenti modalità:

NEGOZI: presso uno degli 8 punti vendita autorizzati (Genova, Rapallo, Busalla, Bogliasco, Savona, Loano, Imperia, Novi Ligure)

ASSOCIAZIONI: contattando una delle due associazioni benefiche che collaborano con i Buio Pesto (Buio Pesto Fans Club a Genova, ACEB a Camporosso), che provvederanno autonomamente alla consegna dei biglietti prenotati.

INTERNET: prenotandoli via email all’inidirizzo buiopesto@buiopesto.it (verranno successivamente spediti o consegnati).

Il concerto inizierà con puntualità alle ore 21, i cancelli verranno aperti alle ore 19:30. I biglietti rimanenti verranno messi in vendita il giorno stesso del concerto presso la biglietteria.

I componenti dei Buio Pesto

Massimo Morini (voce e tastiere)

Nino Cancilla (basso)

Gianni Casella (voce)

Federica Saba (voce)

Giorgia Vassallo (voce e cori)

Massimo Bosso (testi e cori)