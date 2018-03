Buffa racconta una leggenda dello sport

Genova. “I got nothing against no Viet Cong. Non ho niente contro i Viet Cong”: sette parole che costarono al più grande pugile di tutti i tempi il titolo di campione del mondo, senza mai essere stato sconfitto. Dieci anni più tardi, nella notte più incredibile della storia dello sport, nel più improbabile degli scenari, la corona mondiale torna sulla testa di Muhammad Ali.

In A night in Kinshasa, la straordinaria dote narrativa e affabulatoria di Federico Buffa, giornalista e telecronista sportivo, reduce dal successo delle trasmissioni di Sky e dallo spettacolo teatrale Le Olimpiadi del ’36, ci condurrà in un viaggio attraverso la vita straordinaria di una leggenda dello sport mondiale.

Inizio alle 21, biglietti da 22 euro.