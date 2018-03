Brachetti è Solo in un sorprendente show al Politeama

Genova. Arturo Brachetti, il grande maestro internazionale di quick change, è protagonista di Solo, un varietà in cui protagonista è il trasformismo (l’arte che lo ha reso famoso in tutto il mondo e che qui la farà da padrone con oltre 50 personaggi), ma anche un viaggio nella sua storia artistica attraverso le numerose discipline in cui eccelle.

Le ombre cinesi, il mimo, la chapeaugraphie e sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. Il mix tra scenografia tradizionale e videomapping permette di enfatizzare i dettagli e coinvolgere totalmente il pubblico nello show. Tra Magritte e la musica pop, passando per le favole e Matrix, un spettacolo per tutte le età.

Inizio alle 21, biglietti da 40 euro.