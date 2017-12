“Il Bolero di Ravel” con Lucia Berzero al CreamCafé

Genova. Per i venerdì della cultura al Creamcafé, il 20 ottobre alle 16,30 “Il Bolero di Ravel” con Lucia Berzero.

Ascolteremo il Bolero, giustamente famoso, cercando di gustare sia la raffinatezza nell’orchestrazione, sia la scelta davvero sorprendente di Ravel di mantenere inalterati ritmo, melodia ed armonia per tutta la durata del brano.

Joseph-Maurice Ravel è stato un compositore, pianista e direttore d’orchestra francese. Il suo brano più celebre per orchestra è certamente Boléro. Molto nota è anche l’orchestrazione, realizzata nel 1922, dei Quadri di un’esposizione di Modest Mussorgsky. Egli stesso descrisse il suo Boléro come “una composizione per orchestra senza musica”. Le orchestrazioni di Ravel sono da apprezzare in modo particolare per l’utilizzo delle diverse sonorità e per la complessa strumentazione.