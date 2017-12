Birdwatching, laboratori, giochi e passeggiate con Tutti in natura della Lipu a Nervi

Genova. Birdwatching, laboratori, letture, passeggiate e tanti giochi per i più giovani: giornata ricca di attività quella di domenica 18 settembre quando, dalle ore 10 alle ore 18, il Polo Museale di Nervi ospiterà l’evento #tuttiinnatura che Lipu propone a Genova, ma anche, in contemporanea, a Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino e altre città e centri urbani.

Tra le proposte, dedicate ad adulti, ragazzi, bambini e famiglie, un mini corso di birdwatching, letture di favole e filastrocche, laboratori, conferenze e un percorso negli affascinanti spazi dei Musei di Nervi, alla ricerca di uccellini dipinti; inoltre, se il tempo sarà buono, è previsto un percorso esplorativo nei Parchi e lungo la Passeggiata Anita Garibaldi.

Scopo principale dell’iniziativa è ritrovare il contatto con la natura, spesso perduto vivendo in città, promuovendo e rivalutando gli effetti positivi sulla salute dello stare all’aria aperta, in natura ma anche nel verde urbano; LIPU, con il progetto #tuttiinnatura, vuole incentivare la buona abitudine di sfruttare gli spazi verdi, facendoli diventare luoghi abituali e privilegiati per il nostro tempo libero.

Questo il programma delle attività:

Laboratori a cura di Lipu-Birdlife Genova:

Breve corso di Birdwatching per le famiglie:

Gli uccelli che possiamo osservare nei parchi e lungo la passeggiata a mare. Alcune cose da sapere per riconoscerli e per conoscerli meglio.

Orari inizio attività: 10.00, 10.45



Percorso ad anello con partenza dai Parchi, breve tratto lungo la Passeggiata Anita Garibaldi (a settembre si possono avvistare anche alcuni migratori) e rientro nei Parchi, con alcune brevi soste durante il tragitto.

Finalità: mettersi in connessione con l’ambiente, ascoltarne i suoni ed osservare l’avifauna, gli alberi e le piante che le danno nutrimento o rifugio, accompagnati dai volontari Lipu.

Occorrente: si consigliano binocoli, macchina fotografica, penna e taccuino per elenco specie avvistate ed eventualmente materiale per disegno.

Orari inizio attività: 10.45, 12.00

Alla fine della percorso: condivisione, informazioni sul “birdgardening”, impressioni ed eventuali domande.

Orari inizio attività: 12.00, 12.30 In caso di maltempo, percorso e successiva condivisione non potranno aver luogo.

Concorso

Nella giornata si potranno scattare fotografie o fare disegni degli avvistamenti, da inviare poi all’indirizzo mail della Lipu di Genova: i migliori lavori saranno pubblicati sul sito di LIPU (http://www.lipugenova.org), con premi per i primi tre classificati.

Come costruire mangiatoie con materiale di recupero (cartone del latte, vecchie tazze, ecc.) da collocare nel proprio giardino o balcone per aiutare i nostri amici alati in inverno quando il cibo (insetti, semi, frutta) scarseggia. – Le ricette per l’inverno, per rifornire le mangiatoie. Orari inizio attività: 15.00, 15.40

Conferenza

“Migrazione degli uccelli nel Levante genovese – dal Biancone alle rondini, le principali presenze del periodo di settembre”, a cura di Luca Baghino, ornitologo. Orari inizio attività: 15.40, 16.40

PER I PIÙ PICCOLI:

Letture di racconti e fiabe a tema Natura e animali

Orari inizio attività: 10.30, 14.00, 16.30



Saranno a disposizione dei partecipanti, per la consultazione, le pubblicazioni della Lipu, le riviste Ali e Ali Junior. In prestito, per il pubblico, giochi da tavolo e non solo.

Redazione collettiva di un elenco di idee e suggerimenti per attività da svolgere all’aria aperta, nei Parchi di Nervi, come in altre aree verdi della città nel rispetto delle regole.

Laboratori a cura dei servizi educativi e didattici del settore musei e biblioteche, Comune di Genova e associazione culturale Après la nuit, in collaborazione con i volontari del Servizio Civile-Progetto Porte aperte sui saperi, associazione culturale Storie di barche, associazione culturale Ugo e Parco dell’Aveto:



Woodstock cerca casa

Come dare rifugio a un pipistrello o a un uccellino nel periodo invernale? Semplice: l’Associazione Culturale Storie di barche insegnerà ai ragazzi a costruire una batbox e una casetta con il legname fornito gratuitamente dal Parco dell’Aveto. Orari inizio attività: dalle ore 10.30 alle ore 17.00.

Il merlo ha perso il becco…

Voli, cinguettii, piume e molto altro fra filastrocche e storie per i più piccini, da ascoltare e illustrare insieme. Orari inizio attività: 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00

Uccellini equilibristi

Tutto si trasforma sulle ali della fantasia: materiali di ogni tipo permettono di creare piccoli amici con cui giocare. Orari inizio attività: 10.30, 11.30, 14.00, 15.00, 16.00

Segui il cinguettio

Che sia un timido cip cip, il canto armonioso di un usignolo, il gracchiare sgraziato della cornacchia o l’urlo del gabbiano sul mare, guardando i quadri e lasciando libera la fantasia, si può avere l’impressione di sentire qualche suono.

Un percorso nei Musei di Nervi alla ricerca di uccellini dipinti o nascosti fra i colori; tutti da immaginare e da disegnare: fra gli alberi o sul cappello di una bella signora, fra i muri di una casa nel sole d’estate o stretti dolcemente fra le mani di un bambino.

Orario inizio percorsi: 10.00, 15.00, 16.00

La partecipazione alle attività, che si svolgeranno all’aperto, nell’Atelier della Arti e nei musei Raccolte Frugone e Wolfsoniana, è gratuita.

Per la visita ai musei Raccolte Frugone, Galleria d’Arte Moderna e Wolfsoniana sarà eccezionalmente possibile acquistare un biglietto di ingresso a prezzo ridotto (per i residenti a Genova l’ingresso alle Raccolte Frugone è gratuito).

Info Point e avvio delle attività: Raccolte Frugone, villa Grimaldi Fassio , via Capolungo 9 Genova-Nervi (loggia Sud, dalle ore 9.30 alle ore 17).