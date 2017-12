Billy Elliot danza sul palco del Politeama

Genova. Le musiche di Elton John accompagnano uno dei musical più amati di sempre, Billy Elliot, che va in scena al Politeama Genovese con un allestimento dal respiro internazionale firmato Massimo Romeo Piparo e dalla sua PeepArrow Ent.

La storia racconta del giovane Billy che, in una Inghilterra bigotta targata Thatcher, un’Inghilterra delle miniere che chiudono e dei lavoratori in rivolta, ama la danza, ma deve tristemente fare i conti con un padre e un fratello che lo vorrebbero pugile. L’amore, la passione, la voglia di farcela trionfano, così come l’amicizia tra adolescenti riesce a far superare ogni discriminazione di orientamento sessuale.

Lo spettacolo ha portato in scena il talento italiano di alcuni bambini nei ruoli di Billy, del suo amico Michael e del piccolo Kevin e torna in scena nella stagione 2016-2017, con un nuovo grande cast.

Biglietti da 20 euro, inizio alle 21.