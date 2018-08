Beppe Gambetta Guitar Summit – Quarta edizione

L’appuntamento con la chitarra acustica diretto e condotto da Beppe Gambetta in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure giunge quest’anno alla quarta edizione con una proposta musicale che si rinnova e artisti che rappresentano tradizioni diverse. Caratteristica comune delle tre serate sul palco dell’Anfiteatro “Umberto Bindi”, ai giardini a mare, saranno tre “coppie musicali” dalla forte sinergia espressiva che apriranno ogni sera un nuovo universo musicale.

Inizierà sabato 11 agosto il duo di Max De Bernardi e Veronica Sbergia con un programma coinvolgente e divertente suonato su chitarre differenti, basato sul revival di “vintage” blues e jazz delle origini, con canzoni accompagnate da ukulele e chitarre “slide”, ritmi incalzanti e grande virtuosismo.

Domenica 12 agosto sarà la volta di un rinomato duo della scena inglese: Chris Newman alla chitarra e Máire Ní Chathasaigh all’arpa celtica. Il duo, affermato anche internazionalmente in continenti lontani, unisce in maniera innovativa strumenti e personalità diverse e rappresenta il variegato mondo acustico degli UK con un repertorio volutamente ampio che spazia dalla early music alla tradizione americana e celtica fino alla musica originale e improvvisativa.

Beppe Gambetta, che condurrà e apparirà in tutte tre le serate del Summit, è l’ideatore del programma di lunedì 13 agosto, in coppia con il contrabbassista Riccardo Barbera. Il concerto di lunedì è un viaggio speciale nella musica di Fabrizio de Andrè che esplora un repertorio in cui il cibo acquista molti significati, storici e metaforici, e racconta anche il rapporto che Fabrizio aveva con la sua terra e con la musica tradizionale. Sapore fondamentale della serata è comunque la chitarra di Beppe sulla quale si basano gli arrangiamenti delle canzoni e che si inserisce nel tema della serata con brani originali e popolari.

OUDÙ DE MÂ MISCIÒU DE PÈRSA LÉGIA – Poesia e Metafora del cibo nelle canzoni di Fabrizio De Andrè