Being Gianni Morandi, 1500 maschere al party del Banano Tsunami

Genova. La citazione-poster sul manifesto promozionale è presa pari-pari dal film Being John Malkovic, solo che al posto del grande attore americano ci sono centinaia di Gianni Morandi. Venerdì 28 agosto il Banano Tsunami di Genova (Porto Antico) organizza un party estivo all’insegna di colui che, grazie all’uso quotidiano di Facebook e alle centinaia di risposte date personalmente e in modo educato a tutti i commentatori, è diventato il nuovo idolo del social network anche per i più giovani.

1500 le maschere disponibili e gadget a tema per chi parteciperà. Dj set speciale “a tema” sulla chiatta di Lemon Label, nella pista indoor Tarick1, Andrea “Il Guinea” Tafuro e Alberto “Pernazza” Argentesi.

Si comincia alle 22. Costo della prima consumazione 10 euro.