Basko Christmas on Ice, lo spettacolo sul ghiaccio

Genova. Sabato 16 dicembre, alle 20.30, appuntamento con il “Christmas Show”, lo spettacolo di apertura della manifestazione “Basko On Ice”, che avrà come protagonista una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio di 200 mq, allestita nella piazza antistante il Basko di via Molassana.

La cerimonia di inaugurazione sarà accompagnata dallo show della Compagnia Ghiaccio Spettacolo, composta da artisti e stelle del pattinaggio internazionali, già protagonisti del programma televisivo di Milly Carlucci “Notti sul Ghiaccio” di RaiUno. Lo spettacolo, per la prima volta in Liguria, vedrà i campioni di pattinaggio impegnati in danze, coreografie e acrobazie mozzafiato.

La pista di pattinaggio resterà aperta fino al 7 gennaio e sarà a disposizione gratuitamente per mezz’ora dei clienti che effettueranno una spesa, di qualsiasi importo, presso il Basko di Molassana. L’accesso sarà consentito nei giorni d’apertura del supermercato dalle ore 14:00 alle ore 20:00.