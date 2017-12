Balbontin e Ceccon al Govi con un nuovo spettacolo

Genova. Ultimo appuntamento della stagione con il cabaret al Teatro Govi. Sabato 21 maggio alle 21 tornano Ceccon & Balbontin con un nuovo spettacolo: “Lavorare meno, lavorare tu”.

Varie le novità: se farete la follia di presentarvi a teatro potrete sbellicarvi e applaudire le incomprensibili e futuristiche battute di due comici alieni, assisterete a come si brutalizza un povero automobilista nella gag dei cinici ausiliari del traffico e potrete imbottirvi la testa di notizie inutili seguendo gli anchormen delle news che non interessano a nessuno. Se ancora non bastasse eccovi serviti con Quel che gli uomini non dicono, sketch sull’inespresso e l’ipocrisia; come ciliegina sulla torta (di riso) anche un bel momento visual dedicato al disagio, quello vero.

Non mancheranno i cavalli di battaglia dei due comici, tanta musica e un ospite che in Liguria si sa, è sempre gradito: il mago Osvaldo Balicco, magie comiche in stile anglo-sassone.

Biglietti a 15 euro.