Bagno Armonico a Villa Croce

La Stanza Counsellng in collaborazione con Open Your Art è lietissima di presentare un nuovo appuntamento con il Bagno Armonico al Museo di Villa Croce.

Il Gong è uno dei piu’ antichi strumenti creati dall’uomo, utilizzato dagli sciamani nei riti per favorire le guarigioni è rimasto lo strumento principe dei suoni terapeutici.

Lo chiamiamo Bagno perché la sensazione evocata è quella di essere immersi in un mare di vibrazioni e suoni, per effetto del Principio di Risonanza la naturale frequenza degli organi interni del corpo viene armonizzata.

Il Gong risuonando dentro di noi stimola e riattiva i centri energetici scioglie i blocchi, e le tensioni fisiche,porta in superficie le emozioni, stimola l’integrazione emisferica e la produzione di onde cerebrali alfa e theta che ci permettono di entrare in connessione con i nostri livelli mentali piu’ profondi e possono attivare processi di auto guarigione.

Insieme al gong vengono usati altri strumenti: campane tibetane, la nuova sfera armonia ed altri ancora.

I suoni producono un vero e proprio massaggio cellulare che va a rafforzare il nostro sistema endocrino e immunitario.

Il Bagno Armonico eseguito da Stefano Bertoli sarà preceduto da una meditazione guidata condotta da Georgia Leo.

Abbigliamento comodo

E’ consigliabile portare con se un piccolo cuscino un tappetino e una coperta leggera.E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE, POSTI LIMITATI !!

Due orari 18.30 e 20.30

Biglietti disponibili on line

museo@villacroce.org

Prezzo del biglietto : 15 Euro