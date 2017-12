\"Arte e Cultura a Palazzo Doria Spinola\": al via la VI edizione

Genova. Martedì 12 Settembre alle 17 nel bellissimo Palazzo Doria Spinola, sede della Prefettura in Largo Eros Lanfranco, vicino a via Roma, è in programma l’inaugurazione della sesta edizione di “Arte e cultura a Palazzo Doria Spinola”, organizzata dalle associazioni EventidAmare e Liguria-Ungheria, presiedute da Pietro Bellantone. L’esposizione, curata da Luciano Caprile, gode del patrocinio del Comune, della Regione, della Città Metropolitana e della Camera di Commercio e sarà visitabile fino a venerdì 22 settembre. In mostra le opere pittoriche di grandi artisti, in tutto 14: Aurelio Caminati, Giorgio Angelini, Gianni Carrea, Aurora Bafico, Franco Buffarello, Cristina Cerulli, Marina Dagnino Isnaldi, Pier Giorgio Leva, Enrico Merli, Claudio Salomoni, Patrizia Targani Iachino, Lucia Termini, Ondina Unida e Agnese Valle.

«Dalla VI edizione di “PriamArt” alla Fortezza del Priamàr di Savona, alla VI edizione di “Arte e Cultura a Palazzo Doria Spinola” di Genova: si chiude così, per quest’anno, l’attività culturale delle Associazioni EventidAmare e Liguria-Ungheria – racconta il presidente Pietro Bellantone – dopo l’importante esposizione di Savona, abbiamo voluto predisporre per Genova una manifestazione composita, capace di abbracciare le opere di grandi artisti, su tutti Aurelio Caminati, e allargarsi dal punto di vista culturale proponendo al visitatore anche eventi collaterali come presentazioni di libri, degustazioni e concerti».

Ilaria Cavo, assessore regionale alle Politiche Giovanili e Culturali , rimarca che «nel programma alcune importanti iniziative collaterali focalizzano l’attenzione sulle grandi tradizioni della nostra Liguria: la canzone d’autore, l’enogastronomia, senza dimenticare Portofino, uno dei borghi più belli della nostra riviera, in questo periodo al centro della promozione internazionale tanto da avere “prestato” il suo nome anche a una nota macchina sportiva»..

Il programma di Martedì 12 settembre: ore 17 presentazione dell’evento a cura di Pietro Bellantone, presidente delle Associazioni Culturali EventidAmare e Liguria-Ungheria; ore 17.10 saluti di Stefano Garassino, assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione e Centro Storico del Comune di Genova; ore 17.20 presentazione della mostra “VI Edizione Arte a Palazzo Doria Spinola”, a cura di Luciano Caprile, critico d’arte; ore 17.50 inaugurazione dell’esposizione; ore 18.30 rinfresco con specialità di “Prodotti d’Amare”; ore 19.15 termine della manifestazione.

Il programma di eventi speciali Martedì 19 settembre: ore 17 presentazione dell’iniziativa “Cultura a Palazzo Doria Spinola” a cura di Pietro Bellantone; ore 17.10 saluti di Stefano Garassino; ore 17.20 presentazione del libro “Portofino, storia di un mito”, a cura di Luigi Vinelli, scrittore e storico; ore 17.40 incontro “La cucina di Portofino e dintorni nel passato”, a cura di Virgilio Pronzati, giornalista enogastronomo; ore 18 “Canzoni di cantautori genovesi…passando per Portofino”, esibizione musicale del gruppo “AeroplaniDiCarta”, composto da Davide e Alessandro De Muro, Franco Buffarello e Fabrizio Salvini.; ore 18.40 – Termine della manifestazione

Orario e durata mostra.

L’esposizione è visitabile fino a venerdì 22 settembre. Ingresso libero. Catalogo Erga gratuito. Orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 18, sabato dalle 9.30 alle 12.30. Domenica chiuso.