Arriva Sea Shepherd a Genova con la MV Brigitte Bardot

Ancora una volta il Porto Antico di Genova ospita il famoso trimarano di Sea Shepherd, protagonista di alcune tra le campagne più importanti dell’organizzazione. La M/V Brigitte Bardot, monoscafo stabilizzato lungo 35 metri e largo 14, è la nave che nel 1998 ha stabilito il primato mondiale nel giro del mondo e può raggiungere velocità molto elevate.

È entrata a far parte della flotta di Sea Shepherd nel 2010 con il nome di “Gojira” e livrea di colore nero e da quel momento non ha mai smesso di collezionare successi nelle moltissime campagne che l’hanno vista protagonista. Poco dopo è stata ribattezzata “Brigitte Bardot” e ridipinta in onore dell’omonima attrice e attivista che sostiene l’Organizzazione dalla sua nascita nel 1977.

Il trimarano ha partecipato a tre campagne antartiche, ha pattugliato le acque delle Isole Faroe per proteggere i globicefali dal massacro conosciuto come Grind, è stata impegnata nel Pacifico del Sud, dove si è opposta alla mafia dello shark-finning (la pratica illegale di tagliare le pinne degli squali vivi), nelle acque del Guatemala, su invito dello stesso governo per aiutarlo a combattere i bracconieri che minacciano le popolazioni di istioforidi a scopi commerciali, a Capo Verde, al largo delle coste del Senegal e in molte altre zone del mondo a rischio bracconaggio. Nel Mediterraneo è stata impegnata con Operazione Siracusa a protezione dell’Area Marina Protetta del Plemmirio e nella recente Operazione Pelagos, la prima campagna scientifica di Sea Shepherd nei mari italiani.

CHI È SEA SHEPHERD? Fondata nel 1977 dal Capitano Paul Watson, Sea Shepherd è la più attiva e agguerrita Organizzazione per la tutela degli Oceani e della fauna marina. La flotta di Sea Shepherd è composta da nove navi con a bordo equipaggi di volontari provenienti da tutto il mondo, disposti a rischiare la propria vita per la causa. Sea Shepherd utilizza tattiche di azione diretta contro i bracconieri. Tra le numerose campagne portate avanti in 40 anni di storia ricordiamo quelle in Canada contro il massacro delle foche, nelle isole Faroe, protettorato danese, contro la mattanza di globicefali e in Mediterraneo contro la pesca illegale al tonno rosso.

Inoltre, Sea Shepherd collabora ufficialmente da diversi anni con le forze di polizia delle Isole Galapagos e porta avanti anche Campagne a terra, come quella contro la strage di delfini a Taiji Giappone) e di otarie in Namibia e negli Stati Uniti. La Campagna principale e più impegnativa si svolge ogni anno, da più dieci anni, in Oceano Antartico contro la caccia commerciale alle balene, mascherata fino al 2015 da ricerca scientifica e praticata dalla flotta giapponese. Ogni anno, all’interno del Santuario dei Cetacei in Oceano del Sud, i giapponesi tentano di uccidere 1.000 balene ma, grazie a Sea Shepherd, negli ultimi anni questo numero si è drasticamente ridotto e ha permesso a più di 5.000 balene di continuare a nuotare libere. Sea Shepherd esiste e porta avanti le sue campagne grazie alla volontà e al supporto dei singoli individui (volontari e sostenitori). Per ulteriori info e aggiornamenti: www.seashepherd.it e la pagina Facebook.

La MV Brigitte Bardot sarà aperta al pubblico per visite guidate gratuite a bordo nei giorni 4, 5, 11 e 12 Marzo 2017 presso la Marina Molo Vecchio, Porto Antico di Genova. Orari visite a bordo: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00 Per visitare la nave basta semplicemente presentarsi negli orari indicati, non è possibile e non occorre prenotare.