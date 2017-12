Armonie zigane al Carlo Felice

Genova. Appuntamento particolare della stagione della Gog, il concerto della Budapest Gypsy Symphony Orchestra sprigiona una grande energia in grado di condizionare e affascinare tutti gli spettatori presenti, enfatizzata anche dall’esibizione in costume tradizionale.

L’orchestra si è formata nel 1985 in occasione dei funerali di Járóka Sándor, uno dei più celebrati solisti zigani contemporanei. Giunti in massa per dargli l’estremo saluto, i musicisti gitani improvvisarono un’esibizione dopo la cerimonia funebre per commemorare la grandezza dell’amico perduto dando così avvio all’attività del gruppo.

Il programma prevede Ouverture di Rossini, Johann Strauss, Offenbach, Danze ungheresi di Brahms, Valzer di Strauss, Čajkovskij e musiche della tradizione ungherese.

Biglietti a partire da 27,50 euro, inizio alle ore 21.00.