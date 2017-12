Arenzano: notte bianca all’insegna della musica

Arenzano. Venerdì 25 agosto dalle ore 18 alle ore 2 si terrà WNA 2017 WHITENIGHTARENZANO. Il centro di Arenzano si trasformerà in un grande palcoscenico ove poter ascoltare in strada e nelle piazze dj set e svariati generi musicali. Nelle vie e nelle piazze del centro e lungomare sarà possibile ristorarsi con squisite specialità marinare e liguri sia con lo street food oppure nei numerosi ristoranti, bar e pizzerie; passeggiando al ritmo di musica tra un gruppo musicale e l’altro si potrà fare shopping avendo a disposizione 127 esercizi commerciali e di vendita di articoli vari.

Tra gli eventi musicali The Ramrod in piazza Calasetta dalle ore 22 alle ore 24 (Classic Rock Blues / Country & Djset), i Radio America in piazza Mazzini dalle ore 22 alle ore 24 (Country, Blues & Rock Americano) , Flow Rock Dance & Djset in via Olivette dalle 21.30 alle 23.30, i Pub Likes Emily in piazza Colombo dalle 21 alle 22.30 (Funky Rock Blues & Djset), La La Jazz in piazza Nastrè dalle 20 alle 22 (Jazz blues & Djset). Ulteriori occasioni di ascoltare musica di tutti i generi a partire dalle ore 18.30 nelle vie e piazze con il Trio della Filarmonica di Arenzano , il Gruppo Abnorme, Dario Mason , Good Wood Shuffle Band.

Non mancherà uno spazio dedicato ai più piccoli con la presentazione dello spettacolo in piazza XXIV Aprile Il Mago di Oz del Teatrino dell’Erbamatta (dalle ore 21.00 alle ore 22.30).

Quest’anno l’organizzazione della Notte Bianca è a cura della I.So THeatre con la direzione artistica di Luca Malvicini in collaborazione con il Civ ed il Comune di Arenzano.