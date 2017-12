Archivolto: festa per Altan con Pimpa e Cipputi

Genova. Sabato 17 ottobre il Teatro dell’Archivolto di Genova e Francesco Tullio Altan celebrano i 40 anni di due famosi personaggi creati dal disegnatore, la Pimpa e Cipputi, con una giornata di festa.

Nel pomeriggio sarà presentato in prima nazionale lo spettacolo di teatro ragazzi L’Armandone della Pimpa (ore 16), mentre in serata (ore 21) Altan salirà sul palco insieme a Sergio Staino, il cantautore Brunori Sas e gli attori Giorgio Scaramuzzino e Mauro Pirovano per l’evento speciale Buon compleanno Cipputi!