“Architectura et media” – Incontro su Carlo Scarpa

Lunedì 5 novembre alle ore 17:45 nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si tiene l’incontro di apertura di Big November 4 “Architectura et Media” incentrato sulla figura di Carlo Scarpa e tenuto da Francesco Dal Co, uno dei più importanti storici dell’architettura del panorama internazionale e direttore di Casabella dal 1996. La conferenza è curata da Carmen Andriani e Benedetto Besio.

Il lavoro raffinato e poetico dell’architetto veneziano, che ha segnato una delle stagioni più feconde dell’architettura italiana del ‘900, viene raccontato da uno dei massimi conoscitori della sua opera.

Carlo Scarpa (1906 – 1978), architetto e designer, fu docente presso l’Istituto Universitario di architettura di Venezia (1962 – 1975). La sua attività di insegnante e professionista si concentrò prevalentemente nell’allestimento di esposizioni e mostre (1956, premio Olivetti per l’opera svolta in campo museografico), nel restauro di complessi monumentali, nella realizzazione di abitazioni private e negozi; nei suoi lavori seppe coniugare il sapere artigianale con scelte formali complesse, prossime alla Secessione, al neoplasticismo, al razionalismo. Dal 1932 al 1947 ha lavorato per la vetreria di Murano Venini, di cui è stato anche direttore artistico, caratterizzandone la straordinaria produzione.

Tra le sue opere maggiori si ricordano veri e propri punti di riferimento dell’architettura italiana del ‘900: l’ampliamento della Gipsoteca Canoviana a Possagno (1956-57), la sistemazione della fondazione Querini Stampalia (piano terra e giardino, 1961-65) a Venezia, il restauro del museo di Castelvecchio a Verona (1964), la cappella Brion a San Vito di Altivole (Treviso, 1970-75).