“Arcaico e post arcaico” – Mostra di Xante Battaglia

Il complesso monumentale della Lanterna di Genova, parte del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni insieme a Galata Museo del Mare, Commenda di Prè e Museo Navale di Pegli, è animato anche nell’autunno 2018 da una ricco programma di eventi, organizzati per la sua massima valorizzazione dall’associazione Amici della Lanterna e la Fondazione Labò.

Fra i prossimi appuntamenti, da sabato 29 settembre a domenica 14 ottobre 2018 si terrà nelle sale del museo Arcaico e post Arcaico, esposizione personale di Xante Battaglia a cura di Mario Fantaccione e Giosuè Allegrini. Inaugurazione sabato 29 settembre alle ore 17.30.

L’artista Xante Battaglia, pittore e scultore di origine calabrese (Gioia Tauro, 1943), artista noto nello scenario internazionale, è stato professore emerito della Cattedra di Pittura presso l’Accademia di Brera (Milano), Torino e Venezia, a partire dal 1967.

Il titolo “Arcaico e post arcaico” si deve al fatto che l’esposizione dà vita, attraverso la stilizzazione e ripetizione di un’icona femminile, alla “grande madre” da cui tutto trae origine, congiunzione tra passato e futuro. Scultura e pittura si fondono in un’unica ricerca, dal tratto severo, squadrato, primitivo, materico. In bilico tra poetiche surrealiste e dadaiste, i valori che ne emergono sono quelli solidi delle radici di una cultura popolare legata fortemente al rispetto per la terra.

La visita della mostra è inclusa nel biglietto per parco, museo e torre negli orari ordinari di apertura del complesso (sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 18.30 – ultimo ingresso alle ore 18).