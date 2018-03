Genova. Alpha Lyrae nasce nel 2017 da un’idea di Del Torto Luca e Ginevra Nervi. Proponendo installazioni e performance di natura sonora e visiva, il progetto propone opere che evochino la sinestesia nell’osservatore, all’interno di RIDE 18 by Duplex Ride.

AQVA – Alpha Lyrae live

SABATO 7 APRILE 2018

Start h 21.00

Free entry

Alpha Lyrae nasce nel 2017 da un’idea di Del Torto Luca e Ginevra Nervi. Proponendo installazioni e performance di natura sonora e visiva, il progetto propone opere che evochino la sinestesia nell’osservatore.

Colore, rumore e materia diventano i protagonisti delle opere proposte sotto diverse forme, sia artistiche che didattiche, permettendo l’espansione della realtà percettiva e della fruizione di ciò che nella vita di tutti i giorni passa inosservato.

Progetto: AQVA

Di Ginevra Nervi | Del Torto Luca

“Aqva”

Si intende realizzare una performance che rispetti il tema predisposto “Trame”, sviluppando un percorso sonoro che si ispiri ai passaggi di stato dell’acqua in natura.

° SOLIDIFICAZIONE

° SUBLIMAZIONE

° CONDENSAZIONE

° EVAPORazione

Le sezioni della performance sono state sviluppate a partire da materiali sonori differenti:

Di natura concreta (registrazioni del suono dell’acqua);

Di natura elettronica.

Alla sezione sonora verrà affiancata una proiezione video.

Lo spettatore verrà coinvolto in un racconto plurisensoriale nato utilizzando sovrapposizioni di diversi tipi di linguaggio, “trame” come sovrapposizione di elementi di natura differente e “trama” intesa come insieme di eventi di un racconto

Durata media: 40 minuti