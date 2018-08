Aperitivi Digitali – Internet delle cose

Plauto e Oriana Fallaci in piazza San Matteo, gli aperitivi digitali a Palazzo Giulio Pallavicini, “Medea Kalì” a Sestri Levante: un menu decisamente ricco e assortito quello servito da Lunaria Teatro nel suo Festival in una notte d’estate tra lunedì 23 e venerdì 27 luglio.

Prosegue la 21ª edizione del Festival in una notte d’estate di Lunaria Teatro che, questa settimana, ai palchi di piazza San Matteo a Genova e dell’Arena Conchiglia a Sestri Levante aggiunge anche la seconda serie degli “AperiPID”, gli aperitivi digitali curati in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova presso il loggiato di Palazzo Giulio Pallavicini, nel capoluogo ligure.

Domani, martedì 24 luglio alle 19 il primo degli aperitivi digitali, dedicato alla stampa 3D, e alle 21,15 in piazza San Matteo il reading “L’Oriana della Fallaci”, omaggio alla grande giornalista e inviata di guerra, i cui brani più significativi saranno letti dall’attrice Carola Stagnaro, celebre al grande pubblico anche per la sua partecipazione a diverse soap opera televisive, nonché amica di Lunaria, per la quale in passato è già stata protagonista di spettacoli particolarmente apprezzati come “Le cattive” e “La Regina Disadorna”.

Doppio appuntamento anche giovedì 26: alle 19, al loggiato di Palazzo Giulio Pallavicini, il secondo aperitivo digitale in cui si parlerà di Internet delle cose, e alle 21,15 in piazza San Matteo un classico della commedia plautina, l’“Aulularia”, interpretata dagli attori di Lunaria Andrea Benfante, Paolo Drago, Francesco Patané e Arianna Comes.

