Antonella Ruggiero, concerto versatile a Rossiglione

Rossiglione. La sua è una delle voci più belle della musica italiana. Lunedì 18 luglio è ospite a Rossiglione in piazza 2/3 gennaio (ore 21.30), con il suo “Concerto Versatile”.

L’evento, a ingresso libero, fa parte della Festa Patronale del Transito di San Giuseppe, che quest’anno celebra i 150 anni del patrono.

In loco: stand gastronomici, stand birra, ristoranti, pizzerie.

Concerto Versatile tocca tutti i suoi più grandi successi da Vacanze romane fino ad arrivare al più recente Echi d’infinito, andando così a interpretare in chiave tutta nuova brani che hanno fatto la storia della musica leggera italiana. Ma la carriera di Antonella Ruggiero non si è fermata al pop: negli ultimi anni ha infatti attraversato la musica legata alla cultura religiosa occidentale, indiana e africana per poi spingersi nelle atmosfere di Broadway, il fado portoghese, la canzone d’autore e l’Italia a cavallo fra le due guerre.

Ad accompagnarla Mark Harris, al pianoforte.