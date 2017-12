Antiqua sino al 24 gennaio alla Fiera di Genova

Genova. La mostra Antiqua è una delle più prestigiose mostre dedicate all’alto antiquariato d’Italia. Giunta alla sua ventunesima edizione che si terrà dal 16 al 24 gennaio 2016 al padiglione B della Fiera di Genova anche quest’anno proporrà pezzi unici provenienti da tutto il territorio nazionale con la presenza di oltre 50 espositori selezionati ed un pubblico di visitatori numerosi e affezionati e competenti.

La manifestazione avrà ufficialmente inizio con l’inaugurazione che si terrà venerdì 15 gennaio alle ore 18 con accesso rigorosamente su invito. Antiqua è organizzata da GenovaStand Eventi in collaborazione con la Fiera di Genova e il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio. La fiera è aperta a tutti, sia ai professionisti del settore che vogliano trovare nuovi pezzi da inserire nelle proprie proposte di vendita o collezioni, sia ai privati che intendano, non solo vedere dal vivo pezzi di grande prestigio, ma anche acquistare quadri, opere, ecc.. da esporre nelle proprie abitazioni, oltre ovviamente ai curiosi che hanno interesse verso gli oggetti antichi e le loro storie.

Anche in questa edizione, Antiqua si arricchirà di novità e di una serie di eventi interni alla mostra che intratterranno il pubblico dall’inaugurazione a tutti i giorni di apertura della mostra.

Genova Stand e Antiqua rinnoveranno inoltre, l’ormai consolidata sinergia con l’Accademia Ligustica di Belle Arti, sodalizio che in questa edizione si amplierà all’Accademia delle Arti coinvolgendo nel progetto culturale anche il Conservatorio Nicolò Paganini con i suoi studenti e docenti.

Come ormai avviene da tre edizioni con il biglietto di Antiqua (costo 10 euro) si potrà accedere per tutta la durata della Mostra al Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti.

Orari: festivi e prefestivi dalle 10 alle 20; feriali dalle 14 alle 20.