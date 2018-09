Anteprima nazionale del libro “Briciole di Bellezza” di Filippo Cannizzo

Anteprima nazionale al Book Pride di Genova del libro “Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro per il Bel Paese” di Filippo Cannizzo, 29 settembre ore 12 Sala Storia Patria.

Il libro è una storia d’amore. La storia d’amore per il Bel Paese. Questo è un viaggio attraverso la fragilità della bellezza dell’Italia, fra difficoltà e possibili soluzioni, alla ricerca di una speranza per il futuro. Questo è un saggio animato dalla volontà di non rassegnarsi di fronte ai molti problemi che avviluppano la penisola.

Il volume, in cui lo stile scientifico si fonde al racconto, si propone di indicare una strada possibile da percorrere per dare un futuro al Bel Paese, la via tracciata dalla bellezza della penisola italiana. Bellezza intesa come un elemento vivo, diffuso, presente in Italia. Bellezza come condivisione, cura dell’arte e della cultura, sostenibilità ambientale. Bellezza come possibilità di progresso, di crescita e di lavoro per il paese. Perciò, per ciascuna delle questioni affrontate nello sviluppo della narrazione (dissesto idrogeologico, scuola, università, lavoro, trasporti, violenza contro le donne, sanità, paesaggio) vengono proposte delle possibili soluzioni, concrete e suffragate da studi specifici sui singoli temi.

Questo libro è una dichiarazione d’amore per l’Italia, uno stimolo a non arrendersi davanti ai tentativi di deturpare il profilo e l’anima del Bel Paese. Un libro dedicato a chi non vuole rinunciare all’impegno per cambiare questo paese, perché solamente dalla bellezza (forse) un giorno nascerà il futuro.

Il libro “Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro per il Bel Paese” di Filippo Cannizzo è stato insignito del “PREMIO ITALO CALVINO PER LA FILOSOFIA” A trenta anni dalla prima pubblicazione delle “Lezioni americane” di Italo Calvino, la Fondazione Calvino ha ritenuto opportuno recuperare e dare nuova luce ad un ambito di ricerca raramente messo in evidenza nella vasta produzione dell’autore, quello della filosofia. Perciò, attraverso la selezione di oltre cinquanta inediti in ambito filosofico, la giuria ha assegnato il premio denominato Prima Edizione del “Premio Italo Calvino per la Filosofia” al libro “Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro per il Bel Paese” di Filippo Cannizzo.

Il libro è stato premiato per lo stile innovativo ed originale, per la brillantezza e la competenza dimostrata dall’autore nell’affrontare tematiche tanto urgenti e di così grande importanza.