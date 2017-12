Andersen Festival, magia e grandi nomi a Sestri Levante

Sestri Levante. Quattro giorni di spettacoli per uno dei Festival più attesi dell’estate ligure. La Baia del Silenzio e quella delle Favole lo scenario naturale più invidiato. Torna anche nel 2015 l’Andersen Festival. Tantissimi i nomi presenti dal 4 al 7 giugno: da Ascanio Celestini a Rocco Tanica, da Ambra Angiolini a Sabina Guzzanti, da Niccolò Fabi (con Gnu Quartet) a Giobbe Covatta. Non mancheranno come sempre gli spettacoli per bambini e incursioni di artisti circensi. Per consultare il programma dettagliato cliccare qui.