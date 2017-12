Amici dell’Acquario: Nel Parco nazionale Virunga

Genova. Mercoledì 1 febbraio alle 17, nell’Auditorium dell’Acquario di Genova si terrà il quarto incontro del ciclo dei Mercoledì Scienza degli Amici dell’Acquario dedicato all’Africa. L’incontro “Nel Parco Nazionale Virunga” sarà condotto dal naturalista e fotografo Alessandro Bee.

L’incontro proporrà un viaggio fotografico tra foreste e gorilla di montagna, laghi di lava e ranger che proteggono quello che è il più antico parco dell’Africa, fondato nel 1925: il parco nazionale Virunga. Ubicato nella Repubblica Democratica del Congo, al confine con Rwanda e Uganda, è un luogo unico al mondo, conosciuto per la sua straordinaria bellezza e biodiversità.

Nell’area sono presenti otto vulcani di cui due attivi, fiumi, savane, monti innevati, un lago di lava e foreste nebbiose in cui vivono gli ultimi gorilla di montagna, resi celebri dagli studi di George B. Schaller e Dian Fossey.

I ranger del parco sono universalmente conosciuti per la loro dedizione e impegno nel proteggere questi luoghi perennemente minacciati da bracconieri e da milizie armate.

Rappresentano l’archetipo dei ranger che si dedicano quotidianamente, in tanti luoghi del mondo e spesso a rischio della propria vita, alla difesa in prima linea della natura. Per le sue specificità il parco ha attirato l’attenzione di fondazioni internazionali che si occupano di proteggere la natura ed è anche protagonista del film-documentario Virunga, candidato ai premi Oscar 2015.

Alessandro Bee è laureato in Scienze Naturali con indirizzo conservazione della natura e sue risorse, ha raccolto significativi riconoscimenti in ambito fotografico, tra cui 4 premi al concorso internazionale Wildlife photographer of the year, del Natural history museum di Londra, uno dei concorsi più importanti di fotografia naturalistica a livello internazionale.

Le sue immagini sono state esposte in mostre personali in diverse sedi nazionali e internazionali, tra cui le National geographic store gallieries di Londra e Singapore. Ha tenuto conferenze accompagnate da proiezioni di immagini in varie sedi e musei, in Italia e all’estero, nell’ambito della conservazione della natura.

Durante la conferenza sarà possibile acquistare dall’Associazione “12 scatti, onlus” uno splendido calendario naturalistico il cui ricavato andrà a favore di progetti di sviluppo per l’Africa.

L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.