Altrove: week end con Calcutta, Uli e gli Scontati

Genova. Una settimana ricchissima di eventi speciali all’Altrove-Teatro della Maddalena.

Si inizia giovedì 17 alle 21.30 con il live di Calcutta, già sold out da diverse settimane.

Venerdì 18 giornata dedicata al progetto “Altrove Out – Sguardi alle Finestre”, finanziato attraverso il bando “Un Passo Avanti” con il sostegno del Comune di Genova e con il contributo della Compagnia San Paolo. Alle 15 si terrà il workshop di sonorizzazione a cura di Angelo Petronella, compositore elettroacustico e sound artist; alle 18 ci sarà l’inaugurazione dell’installazione sonora Habitat Altrove e la presentazione del libro Il fuoco a mare. Ascesa e declino di una città-cantiere del sud Italia di Andrea Bottalico. Un lungo reportage scritto come un romanzo, ricco di personaggi e di intrecci, costruito passando interi giorni a raccogliere memorie di ex operai e testimonianze sull’industria portuale. La ricerca si estende anche alla città di Genova, dove Bottalico sta continuando la sua inchiesta letteraria. Alle 21.30 spazio alla musica di Uli, al secolo Alice Protto. “Black And Green” è il suo manifesto: un paio di lenti verdi e nere per vedere il mondo come lei. Sonorità elettroniche e sospese, che si compongono in un mantra. Una profonda vena blues si ritrova nel progetto di cantautorato sperimentale psichedelico. In apertura Misentotale, progetto musicale ideato dal genovese Simone Meneghelli che si configura come ensemble sonoro e letterario.

Sabato 19 alle 21.30 la musica de Gli Scontati (nella foto), il duo voce e piano formato da Lorenzo Kruger (NoBraino) e Giacomo Toni (‘900Band) arriva sul palco dell’Altrove per presentare “Studi Interrotti”, il nuovo disco di inediti. Il duo mette da parte ma non allontana la figura di Paolo Conte, da cui aveva tratto ispirazione per la nascita del progetto, proponendo una serie di brani che hanno l’ambizione di confondersi tra i grandi del maestro astigiano: sette canzoni inedite corredate da una reinterpretazione di un suo classico, con uno stile che evita facili scorciatoie ma che è attento debitore della lezione contiana.