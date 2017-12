Allevi in concerto a Sestri Levante

Sestri Levante. Il Love‑Piano solo Tour arriva in Liguria. Giovanni Allevi torna in concerto in Italia con una serie di live che lo vedranno esibirsi nella sua triplice veste di compositore, pianista e direttore d’orchestra. Il pianista sarà accompagnato dall’Orchestra Sinfonica Italiana, formazione di oltre 40 professori provenienti dalle più storiche e prestigiose orchestre nazionali. Appuntamento giovedì 30 luglio all’ex convento dell’Annunziata a partire dalle 21.30.

Il compositore proporrà una selezione personale dei suoi brani più celebri, scritti per orchestra: in particolare non mancheranno Symphony of life ed Elevazione, dall’ultimo album sinfonico Sunrise; A perfect day e 300 anelli tratti da Evolution; Aria (per respirare), eseguita nell’arrangiamento orchestrale presentato in prima mondiale all’Arena di Verona.

I biglietti costano 40 euro.