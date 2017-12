All’Angelo Azzurro arrivano i Deathless Legacy

Genova. Sabato sera, l’8 aprile, sul palco dell’Angelo Azzurro Genova (in via Borzoli) saliranno i Deathless Legacy, che sono pronti a tornare a infestare l’Italia.

Con un horror show completamente rinnovato e il terzo album “Dance With Devils” in uscita il 27 gennaio via Scarlet Records, porteranno il loro Horror Metal, le loro storie di puro terrore e le loro performances teatrali in tutta Italia, affamati di anime da dannare.

In apertura gli horror metallers genovesi Damnation Gallery, autori dell’ep “Transcendence Hymn” pubblicato da Masked Dead Records.