Alla Tosse una prima nazionale che interpreta l’amore

Genova. Una prima nazionale per Wim Vandekeybus, il coreografo che con le sue innovazioni ha segnato la storia della danza, e la compagnia Ultima Vez.

Speak low if you speak love è uno spettacolo elusivo e capriccioso, in cui musica rock, danza contemporanea e neoclassica si incontrano in una grande interpretazione degli artisti classici e contemporanei che salgono sul palcoscenico della Tosse. Fisicità spinta all’estremo in una messa in scena davvero ricca di adrenalina, che ha come denominatore comune lo stato interiore più intangibile e difficile da comprendere: l’amore.

Biglietti a 24 euro, inizio alle 20.30.