Alla Tosse il pubblico diventa “corpo”

Genova. Il pubblico diventa corpo nella terza edizione di Resistere e Creare. Scrive la direttrice artistica Michela Lucenti: “immaginiamo come il corpo sia speso in primo piano in un dialogo corpo a corpo con il pubblico, come l’azione vista da molto vicino cambi la percezione”.

I danzatori di Balletto Civile realizzeranno momenti danzati improvvisando con un ospite del pubblico: creazioni sul campo fondate sul concetto di relazione empatica tra due corpi, performance uniche, irripetibili.

Sarà possibile assistere a più spettacoli con un biglietto giornaliero. Costo del biglietto 14 euro.

Inizio dello spettacolo alle 20.