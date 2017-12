Alla stessa ora, il prossimo anno: una commedia da ridere fino alle lacrime

Genova. Commedia scritta dal canadese Bernard Slade nel 1975, “Alla stessa ora, il prossimo anno” debuttò a Broadway dove rimase in scena per 4 anni consecutivamente. Nel 1978 uscì nelle sale cinematografiche americane il film tratto dalla commedia con protagonista Alan Alda.

George e Doris, entrambi sposati, si incontrano per caso in un motel a nord di San Francisco e tra loro scatta subito la scintilla. La loro storia d’amore si articola in sei atti e in due ore si vivranno le loro peripezie sentimentali nell’arco di ventiquattro anni. Conosceremo i rispettivi consorti e i numerosi loro figli ma vivremo anche i cambiamenti in atto negli Stati Uniti dal 1951 al 1975. Una commedia d’amore per ridere sino alle lacrime.

In programma il 29 e il 30 dicembre e dal 3 al 10 gennaio, inizio alle 21. Biglietti da 5 a 18 euro.