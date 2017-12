Arriva il film-evento su Van Gogh

Genova. Vincent Van Gogh: un nuovo modo di vedere, è un evento cinematografico unico che celebra il 125° anniversario della morte dell’artista, distribuita al cinema da Nexo Digital solo martedì 14 aprile.

Il film offrirà allo spettatore una visita esclusiva e privilegiata tra capolavori e disegni di van Gogh: da opere iconiche come I mangiatori di patate, I Girasoli, Iris, La camera di Vincent ad Arles ai numerosi autoritratti dell’artista, dalle lettere al fratello sino ai disegni e alle annotazioni. Il tutto raccontato con nuove intuizioni e con l’interpretazione di curatori, storici dell’arte, artisti, ma anche di Vincent Willem van Gogh (pronipote di Theo van Gogh), Dominique-Charles Janssens (Presidente dell’Istituto Van Gogh) e Axel Rüger (Direttore del Van Gogh Museum).

Diretto dal regista David Bickerstaff, Van Gogh: un nuovo modo di vedere è stato realizzato in stretta collaborazione con i curatori del Museo Van Gogh, protagonisti del suo nuovissimo allestimento, e condurrà il pubblico tra le gallerie e i magazzini del museo che, in genere, sono preclusi ai visitatori. Il Museo Van Gogh di Amsterdam è una delle gallerie più popolari del mondo e Van Gogh è uno degli artisti più amati di tutti i tempi. Oltre che artista sorprendente, Vincent van Gogh è stato un prolifico scrittore di lettere. Per questo il film ne ripercorre i momenti rivelatori, con la partecipazione straordinaria dell’attore Jamie de Courcey a dare movenze e letture alla corrispondenza dell’artista, soprattutto nelle commoventi e illuminanti lettere dedicate al fratello Théo (in Italia le Lettere a Theo di Vincent van Gogh sono pubblicate da Guanda). Tra l’Olanda della sua infanzia, l’Inghilterra e la Francia, Vincent van Gogh: un nuovo modo di vedere racconta l’uomo e l’artista van Gogh ed è stato pensato come un film accessibile a un pubblico di tutte le età.

A Genova il film è all’Uci Cinemas Fiumara (ore 18 e 20.30), al Corallo (ore 16, 18.30 e 20.30) e allo Space Cinema (ore 20.30)

