Alla Claque swing e burlesque con la rassegna Hoppers’ hangout ed Eve la plume

Genova. Due appuntamenti alla Claque di Genova all’insegna dello swing e del burlesque alla Claque. Venerdì 18 alle 22 Hoppers’ hangout #3. Terzo appuntamento della rassegna per un’altra serata piena di swing di grande qualità con alcune novità interessanti.

La prima è il ritorno di una band da Montpellier a Genova dopo qualche anno di assenza: “The Big Fat Butterflies”, grandi nomi del jazz per una serata pensata per chi balla.

E ancora, drinks, una bella pista da ballo e una marea di Lindy Hoppers felici e dall’entusiasmo contagioso.

Orari: 22 dj set swing; 22.45-23.45 live; 23.45-00.00 Dj set swing; 00.00-00.45 live; 00.45-03.00 dj set crazyswing. Biglietti: 7, 12 e 15 euro.

Sabato 19 marzo, alle 22 anteprima nazionale di “Rêve la Plume“, uno spettacolo di e con Eve La Plume e Jack Paps. Appena rientrata dal Ballo del Doge di Venezia, uno degli appuntamenti artistici e mondani più attesi dell’anno, Eve La Plume sta già lavorando al nuovo spettacolo. In “Rêve La Plume” arrivano le ultime creazioni della diva del burlesque italiano, affiancata dallo showman Jack Paps, per la regia di Elisa D’Andrea. Una piccola boîte a surprises dipinta con i colori dei sogni di Eve, dalla quale escono le note della fisarmonica di Jack, brani anni ’30, giochi di prestigio,magie e gag. Uno show delicato ed elegante, fatto di dettagli e immagini ricercate, da godere con una flûte di bollicine. Biglietti: 15 euro.