Alemante Festival, musica e comicità a Pra’

Genova. Sono già 14 edizioni, in crescendo. Sabato 25 giugno, dalle 20 la fascia di rispetto di Pra’ ospita l’Alemante Festival. Musica, gastronomia e tanto cabaret per ricordare Alessandro Mantero, da qui il nome della serata, scomparso nel 2002. Ogni anno il ricavato viene utilizzato per acquistare macchinare da donare all’ospedale Gaslini.

Si esibiranno: Andrea Possa, Marco Rinaldi, Antonio Ornano, I Beoni, Daniele Raco, Enzo Paci, Enrique Balbontin, Didi Mazzilli, Daniele Ronchetti, Carlo Denei, Stefano Lasagna, Andrea Bottesini, Andrea Fratellini, Mauro Villata e Vincenzo Albano oltre ad alcuni ospiti a sorpresa.

La serata, a oblazione volontaria, sarà presentata da Max Novaresi. Sul palco anche il cantautore Emanuele Dabbono. Consueto spazio gastronomico con le focaccette di Crevari, i focaccini di Tagliolo Monferrato, le salsicce e le patatine fritte preparate dal Comitato di Valorizzazione del Ponente-Pra’.