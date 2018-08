Al via la XX edizione del festival organistico internazionale

Tornano i concerti del Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, organizzato dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica”, giunto alla ventesima edizione. Il Festival, che da quest’anno entra a far parte del Fono – Festival Organistico del Nord Ovest insieme al Festival International d’Orgue des Alpes della Valle d’Aosta, inaugura domenica 22 luglio a Bordighera.

Il concerto di apertura della rassegna si terrà alle 21.15 presso la Chiesa Parrocchiale di S. Maria Maddalena di Bordighera. Sarà un’occasione per ascoltare lo storico organo attribuito a “Lorenzo Paoli e figlio” (1872) in un ampio repertorio comprendente composizioni di diverse epoche e stili. Alla consolle del prezioso strumento siederà il concertista svizzero di fama mondiale Guy Bovet. Il concerto si avvale del sostegno economico della Compagnia di San Paolo e del Comune di Bordighera. L’evento fa parte dell’offerta turistico-culturale “Non solo Musica” promossa dall’agenzia Velabus di Rapallo (info e prenotazioni: 0185 51306). L’ingresso al concerto è libero e gratuito.

Il Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria” organizzato dall’Associazione Rapallo Musica, compie vent’anni e si trasforma. Dalla collaborazione con il Festival International d’Orgue des Alpes nasce il F.O.N.O., Festival Organistico del Nord Ovest. Questa ventesima edizione segna una svolta epocale per la rassegna che entra a far parte del F.O.N.O., Festival Organistico del Nord Ovest, per dare vita ad una manifestazione di carattere interregionale in collaborazione con il Festival International d’Orgue des Alpes della Valle d’Aosta.

Spiega la direzione artistica del festival: «la ventesima edizione della manifestazione coincide con la trasformazione del festival, radicato finora nel territorio ligure, in un evento a carattere interregionale che va a coinvolgere il Nord Ovest. Questa trasformazione è stata resa possibile dalla collaborazione tra l’Associazione “Rapallo Musica”, attiva dal 1999, e l’Associazione “Le Clavier” di Aosta che da quattro anni organizza un festival organistico in Valle d’Aosta».

Il F.O.N.O. 2018 partirà il 22 luglio presso La Chiesa Parrocchiale di S. Maria Maddalena di Bordighera per terminare il 5 settembre a Genova nella Chiesa di San Matteo.

La rassegna si svolgerà in modalità itinerante sviluppandosi attraverso un calendario composto da ventidue appuntamenti, diciotto dei quali in Liguria e quattro in Valle d’Aosta. Saranno ospitati tutti i più grandi interpreti della scena concertistica mondiale, sia italiani che stranieri.

Tra gli eventi di maggior spicco, si segnalano:

• Il Concerto Straordinario per Organo e Orchestra nel Ventennale del Festival Organistico Internazionale che si terrà sabato 11 agosto presso la Basilica dei SS. Gervasio e Protasio di Rapallo e vedrà come protagonista l’Ensemble Rapallo Musica, diretto da Filippo Torre, con all’organo Jean-Pierre Lecaudey, docente presso il Conservatorio di Musica di Avignone. La serata sarà impreziosita dalla prima esecuzione mondiale di una composizione per organo solo che il celeberrimo artista spagnolo Luis de Pablo (1930) ha scritto appositamente per festeggiare i 20 anni del Festival Organistico Internazionale.

• Il concerto di sabato 18 agosto 2018, sempre a Rapallo nella Basilica dei SS. Gervasio e Protasio, con protagonista d’eccezione Olivier Latry, organista titolare della Cattedrale di Notre-Dame di Parigi.

Il festival, che ha riscontrato negli anni un grande successo di pubblico e di critica, anche quest’anno ha ottenuto il sostegno della Compagnia di San Paolo di Torino, maggior sostenitore dell’iniziativa, e si avvale del contributo e del patrocinio di: Regione Liguria, Comuni sedi delle manifestazioni, Camera di Commercio di Genova e Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Main Sponsor: Latte Tigullio–Centro Latte Rapallo e Coop Liguria.

In collaborazione con: Goethe-Institut di Genova, Istituto Cervantes di Milano, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia, Alliance Française di Genova, Centro Culturale Italo-Austriaco di Genova, Forum Austriaco di Cultura di Milano, Ambasciata di Francia in Italia, Ambasciata di Spagna in Italia, Associazione Campanari Liguri e Genova Carillon.

Per alcune date liguri è previsto il servizio pullman con annessa visita turistica al posto dove avrà luogo il concerto (per info e costi Velabus Rapallo: 0185 51306, booking@velabus.it, www.velabus.it).

L’ ingresso a tutti i concerti è libero e gratuito.

Il programma completo della rassegna e maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.fonofestival.it

Per seguire gli eventi visitate la pagina Facebook e twitter di Rapallo Musica.