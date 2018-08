Al Rodizio del pian dei Grilli Raco&Campioni, Trilli e omaggio ai Nomadi

Busalla. Fine settimana particolarmente ricco di eventi al Rodizio del Pian dei Grilli, a Fraconalto. Giovedì 28 giugno cabaret e musica affidata Daniele Raco & Max Campioni. I due promettono uno spettacolo altamente godibile, un divertentissimo viaggio tra musica e risate, una serata dove due amici si divertono a cantare, raccontare aneddoti, giocare e prendersi in giro continuamente.

Venerdì 29 giugno sarà invece una serata speciale perché parte dell’incasso verrà devoluto all’associazione L’albergo dipinto, una piccola realtà ma molto attiva sul territorio che da 9 anni si adopera per aiutare ogni tipo di animale in difficoltà. Purtroppo, dopo che lo scorso 7 aprile la struttura è stata devastata dalle fiamme a causa di un corto circuito, c’è bisogno di ogni tipo di aiuto per ricostruirla. Per l’occasione si esibiranno Live Vladi dei Trilli e Alex Larosa, proponendo un piacevolissimo e variegato repertorio italiano.

Questo weekend al Pian dei Grilli si conclude sabato 30 giugno con una serata all’insegna della musica dei Nomadi, un omaggio all’amatissimo gruppo, realizzato dal musicista Fabio Odone, grandissimo fan della band. Una scaletta pensata per ripercorrere la storia e i grandi successi del gruppo e della musica italiana in generale.