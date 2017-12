Al Politeama sale La Febbre del sabato sera

Genova. In occasione del 40esimo anniversario dall’uscita del celebre film, Teatro Nuovo di Milano presenta la produzione italiana della Febbre del sabato sera. Il musical, tratto da una delle pellicole più celebri della storia del cinema, è un omaggio alla disco music e al glam dominante degli anni Settanta.

Regia di Claudio Insegno, coreografie di Valeriano Longoni, musiche originali dei Bee Gees: da Stayin’ Alive a How Deep Is Your Love, passando per Night Fever, You Should Be Dancing e tante altre in voga tutt’oggi, come la celeberrima Disco Inferno.

A fianco di Giuseppe Verzicco, che interpreterà Tony Manero, l’affascinante Anna Foria nei panni della splendida Stephanie Mangano.

Inizio alle 21, domenica alle 16. Biglietti da 30 euro.