Al Lupo al Lupo, uno spettacolo per i bambini… e per gli adulti

Genova. Al Lupo al Lupo non è solo una storia per bambini, ma è un racconto che parla a grandi e piccini: davanti al lupo si è tutti incerti, fragili, insicuri. Perché il lupo è tutte le paure e ognuno ci vede la sua.

Tre porcelli, tre fratelli, ormai cresciuti, si mettono in viaggio, ognuno con la propria valigia per conoscere il mondo. Ma se sei nato porcello, è sicuro che prima o poi incontrerai un lupo. Ma com’è fatto? È davvero così cattivo? E come fare a riconoscerlo? Mentre le domande aumentano, ecco che qualcosa si sente, piano piano, su e giù per la schiena, nella pancia e nella gola. È arrivata la paura…

Spettacolo preceduto, domenica alle 15, dal laboratorio “Con un po’ di fantasia“, a cura dell’associazione Bim Bum Bam.

Biglietti a partire da 6 euro, inizio alle 16 (domenica 26 febbraio), e alle 10 (lunedì 10 febbraio).