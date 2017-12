Al Duse c’è Gyula, una piccola storia d’amore

Genova. Gyula vive in un paese sospeso nel tempo e nello spazio, cresciuto amorevolmente dalla mamma Eliza. È un ragazzo ingenuo, tenero e di lacerante purezza.

Fulvio Pepe, al suo esordio come drammaturgo, mette in scena le piccolissime avventure e la vita quotidiana di una comunità: le speranze, le gioie, i timori, l’amore si raccolgono in una favola popolare e intima che riesce a parlare agli spettatori. Una novità italiana che diverte e commuove.

Inizio alle 20.30, biglietti a 17 euro.