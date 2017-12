Al Ducale una settimana “tibetana”

Genova. Dal 1° al 6 settembre 2015, Palazzo Ducale presenta una serie di iniziative, in collaborazione con il Centro Drol-kar Sabsel Thekchog Ling, per festeggiare l’80° compleanno di S.S. Tenzin Gyatso, XIV Dalai Lama del Tibet.

Oggi il Dalai Lama non è soltanto la massima autorità spirituale del popolo tibetano, ma anche un punto di riferimento etico, morale, culturale e spirituale fondamentale per decine di milioni di persone in tutto il mondo.

L’omaggio all’opera di questo testimone spirituale del nostro tempo, tra proiezioni di film, esposizioni di fotografie, conferenze e presentazione del libro “Tulku, le incarnazioni mistiche del Tibet”, sarà la costruzione di un mandala di polveri di marmo colorate, a cura dei monaci del monastero di Gaden Jangtse.

Inoltre, per cercare di fornire un quadro realistico e articolato della civiltà tibetana, alcuni artisti e artigiani hanno formato un gruppo di 14 persone (pittori di tangka, esperti dell’intarsio ligneo, tessitori di tappeti e scultori), che per tre giorni nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale produrranno le loro opere d’arte.

Mostra Fotografica “Amdo, il paese del XIV Dalai Lama”

Da mercoledì a venerdì dalle 15 alle 19. Sabato e domenica dalle 11 alle 19

Munizioniere

Mostra Padiglione Tibet

Da mercoledì a venerdì dalle 15 alle 19. Sabato e domenica dalle 11 alle 19

Munizioniere

Realizzazione del Mandala

Da mercoledì a venerdì dalle 15 alle 19. Sabato dalle 11 alle 19. Domenica dalle ore 11, alle 18 dissoluzione del Mandala.

Mercoledì 2 ore 17 Sala Camino

Presentazione del libro “Tulku, le incarnazioni mistiche del Tibet



Sabato 5 alle 18 Munizioniere

Incontro pubblico con Venerabile Ghese Tenzin Tenphel