Al Cézanne si festeggia Halloween con la “Notte da incubo”

Mercoledì 31 ottobre al Cézanne Disco Club in via Cecchi 7R è in programma una vera e propria “Notte da incubo” per festeggiare un Halloween da brivido all’insegna della musica e del divertimento.

Dalle 20:30 si tiene la macabra cena a buffet mentre dalle 22 si balla mascherati con i dj Giulio Allerino e Fabrizio Cignetti, per una perfetta selezione musicale commerciale e revival. Tutti i partecipanti sono invitati a travestirsi per una perfetta serata in pieno stile Halloween.