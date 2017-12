Acrobazie, contorsioni e folle comicità, ecco Psychiatric Circus

Genova. Un evento psicotico, un viaggio nella follia, un luogo in cui il senso delle cose è totalmente capovolto. Nel manicomio del dottor Josef nulla è come sembra. Non fidatevi di nessuno, perché qui trovano asilo solo i pazzi, e i pazzi, si sa, non conoscono regole.

Un cast internazionale di artisti di altissimo livello, un gioco di incastri tra acrobatica al suolo e al trampolino, verticalismo, fachirismo, contorsionismo, manipolazione, fantasismo e tanta folle comicità per regalare agli spettatori risate di puro terrore.

Tutto questo è Psychiatric Circus. Allestito alla Fiera di Genova dal 21 maggio al 2 giugno. Uno spettacolo sconsigliato ai minori di 14 anni.

Psychiatric Circus è uno spettacolo di nouveau cirque che si ispira alle suggestioni del Cirque du Soleil, ma con tinte più forti.

Ambientato negli anni Cinquanta, Psychiatric Circus racconta la vita all’interno del manicomio cattolico di Bergen, gestito da Padre Josef, dottore e direttore, e dalle sue fedeli suore.

“Con il filtro dell’arte, lo spettacolo racconta quello che purtroppo è realmente accaduto nei manicomi – spiega il regista Daniele Volpin – ma il nostro obiettivo non è la riflessione profonda, non sarebbe nostra competenza. Il nostro obiettivo è coinvolgere il pubblico e soprattutto divertire”.

Orari: feriali ore 21.30, sabato ore 19 e 22, domenica ore 17.30 e 20.30. Prezzi da 20 euro