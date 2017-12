A Voltri si corre (ma non solo) per il centro Emofilia

Genova. Anche quest’anno l’Associazione Arlafe onlus, il centro Emofilia dell’Istituto Giannina Gaslini e la ProLocoVoltri 2000 celebrano la giornata mondiale dell’emofilia con una festa di sport e divertimento a Voltri il 26 aprile.

La manifestazione, che in passato ottenne la medaglia d’oro del presidente della Repubblica per l’alto valore umanitario, si svolgerà sotto il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Liguria, del Comune di Genova, del Municipio VII Ponente e dell’Istituto Giannina Gaslini.

Il programma della giornata prevede una corsa di 12 km (con inizio alle 9.30) che attraverserà la villa Duchessa di Galliera per raggiungere la località Voltino a 500 mt di altezza, con partenza e arrivo in piazza Odicini dopo aver percorso anche la splendida passeggiata a mare di Voltri.

Chi non vorrà affaticarsi potrà piacevolmente passeggiare lungo il nuovo percorso non competitivo all’interno del parco raggiungendo il santuario di san Nicolò, per un totale di quasi 5 km di passeggiata, adatta anche a passeggini e carrozzine.

All’arrivo, in piazza Odicini, i famosi ‘fugassin’ voltresi.

I più pigri troveranno per tutto il giorno parecchi divertimenti per i loro piccoli in piazza Odicini: gonfiabili, mini gokart, giostrina e l’intrattenimento dei ragazzi del Dadoblù.

Tutto questo per sensibilizzare la cittadinanza sulle problematiche delle malattie emorragiche congenite.

La manifestazione si concluderà nel pomeriggio alla presenza delle autorità regionali e comunali dopo un pomeriggio musicale per le vie della delegazione grazie alla Brass Band della scuola Conte.