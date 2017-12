A teatro con la famiglia e… un soldatino di stagno

Genova. Durante la notte di Natale, per una strana sorte, tre giocattoli non vengono consegnati dal Babbo più famoso di tutti i babbi: un soldatino perché mancava lo stagno per fargli una gamba, una ballerina troppo perfetta consegnata in ritardo, un troll invidioso caduto dal sacco. Anche loro avranno la loro storia…

Il tenace soldatino di stagno è una storia di amore, di invidia e di tenacia, in cui gli umani contano poco: così come nel racconto di Andersen, anche qui i protagonisti umani sono al servizio a volte del racconto, a volte dei giocattoli, a volte della sorte.

Biglietti da 8 euro, inizio alle 16.