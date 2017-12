A Sestri Ponente si rievoca La Corrida, dilettanti allo sbaraglio per beneficenza

Genova. Preparate campanacci, coperchi, trombette, ma anche agli applausi per chi lo meriterà. Torna nell’oratorio di via Confalonieri a Sestri Ponente “Rievocando La Corrida” (terza edizione). Si tratta di un evento benefico ispirato alla celebre trasmissione resa immortale con la conduzione di Corrado e con il maestro Pregadio come spalla straordinaria.

C’è ancora tempo per iscriversi come concorrenti, si può cantare, ballare, suonare, recitare, fare imitazioni, raccontare barzellette, mostrare qualsiasi abilità, con un unico obiettivo: divertirsi.

Sono ammessi non solo singoli, ma anche gruppi di massimo tre persone.

La serata è patrocinata dal Municipio Medio Ponente ed è promossa dalla Compagnia di Riky, associazione nata nel 2008 e registrata nel 2010, dopo la scomparsa di Riccardo Montecucchi in un incidente stradale, che raccoglie fondi con eventi sportivi o di spettacolo facendo propri gli interessi di Riccardo.

Appuntamento sabato 16 aprile alle 21. Ingresso con offerta libera. Il ricavato verrà devoluto alla casa famiglia “Casa Sottocolle” di Davagna, che sorge in un terreno agricolo di tredicimila metri quadrati. Il progetto è realizzare un’azienda agricola sociale in cui i ragazzi della casa famiglia possano imparare un mestiere e lavorare per il loro futuro.

Nella foto di apertura uno dei concorrenti: Gaetano Sallemi, che i più attenti avranno visto nella vera Corrida, quella andata in onda con la conduzione di Flavio Insinna.